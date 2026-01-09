أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تعاقده رسمياً مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، قادماً من صفوف بورنموث، بعقد لمدة 5 مواسم ونصف.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «وقّع أنطوان سيمينيو، البالغ من العمر 26 عاماً، عقداً لمدة 5 سنوات ونصف، سيبقى بموجبه في ملعب الاتحاد حتى عام 2031».

وأضاف البيان: «سيكون سيمينيو متاحاً للمشاركة فوراً مع الفريق، كما يحق له خوض مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل، يوم الثلاثاء المقبل».

قيمة الصفقة

وبحسب تقارير صحفية، انضم سيمينيو إلى مانشستر سيتي مقابل قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون جنيه إسترليني، بعد موسم لافت مع بورنموث، سجل خلاله 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أول تعليق من سيمينيو

وعبّر الجناح الغاني عن سعادته بالانتقال إلى «السماوي»، قائلاً: «أنا فخور جداً بالانضمام إلى مانشستر سيتي، تابعت الفريق على مدار العقد الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا، وكان الفريق المهيمن في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى تحقيقهم إنجازاتٍ رائعة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة».

وتابع: «لقد وضعوا أعلى المعايير، وهو نادٍ يضم لاعبين من الطراز العالمي، ومرافق عالمية المستوى، وأحد أعظم المدربين على الإطلاق، أتوق للعب أمام الجماهير هنا، وآمل أن أُظهر للجميع ما أستطيع فعله».