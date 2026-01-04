حقق وولفرهامبتون انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ20.

أسوأ بداية

وكان وولفرهامبتون قد سجّل أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال أول 19 مباراة من الموسم، متجاوزاً بذلك بداية شيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021، حين حقق انتصاره الأول في الجولة الـ18.

حسم المواجهة

وجاءت أهداف «الذئاب» بتوقيع جون أرياس وهوانغ هي تشان وماتيوس ماني، في الدقائق 4 و31 و41، ليحسم الفريق المواجهة منذ الشوط الأول.

ترتيب الفريقين

ورغم هذا الفوز، واصل وولفرهامبتون وجوده في قاع جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الـ18.