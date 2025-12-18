اعتبر لاعب فريق إنتر ميلان أليساندرو باستوني بطولة كأس السوبر فرصة ثمينة «تلعب مباراتين وتحقق اللقب»، لذلك سيحاول هو وزملاؤه لاقتناصها، لاسيما أن لديهم عزيمة كبيرة لتحقيق البطولة، مؤكداً أن فريقه يدخل منافسات السوبر بطموح كبير ورغبة واضحة في التتويج، مشدداً على التزام اللاعبين الكامل بتعليمات الجهاز الفني، مع إدراكهم بوجود مساحة مستمرة للتطور.



وقال باستوني خلال المؤتمر الصحافي: «نحن لاعبون جديون ونلتزم بتعليمات المدرب، ونعلم أن أمامنا دائماً مجالاً للتحسن والتطور».



وأضاف أن الإنتر يعيش مرحلة فنية مميزة هذا الموسم، موضحاً: «نحن متفوقون في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري، وأنا فخور بزملائي اللاعبين، بغض النظر عن بعض الأحاديث التي تُثار حول الفريق».



وتحدث باستوني عن مواجهة بولونيا، مؤكداً صعوبتها، وقال: «بولونيا فريق واجهنا أمامه صعوبات في الموسم الماضي، لكننا جاهزون للمواجهة».



وعن الأجواء في الرياض، قال ضاحكاً: «كان الجو بارداً هذا الصباح، لكننا أقمنا تدريباتنا بشكل طبيعي، والمدرب يقدم لنا دعماً كاملاً من أجل التطور».