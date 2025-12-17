يتصدر فريق يوفنتوس قائمة أبطال « السوبر الإيطالي» بـ 9 القاب، في البطولة التي تحمل عبر تاريخها تنافسًا عريقًا بين كبار الأندية، عكس قيمة البطولة ومكانتها في كرة القدم الإيطالية، وأسهم في صناعة إرث حافل بالألقاب والإنجازات، فيما حلّ إي سي ميلان وإنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما، وجاء لاتسيو في المركز الرابع بعدما حقق اللقب 5 مرات، بينما نال نابولي وروما اللقب في مناسبتين لكل منهما. كما سجّل كل من بارما وسامبدوريا وفيورنتينا حضورهم في سجل الأبطال بتحقيق لقب واحد.



وتعكس هذه الأرقام تاريخًا طويلًا من المنافسة بين الأندية الإيطالية، وتبرز القيمة الفنية للبطولة التي شهدت عبر سنواتها مواجهات قوية وأسماء كبيرة، في ظل اهتمام جماهيري واسع وتنظيم يعكس تطور كرة القدم الإيطالية وحضورها العالمي.