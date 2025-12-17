شهدت الساعات الماضية تعرُّض عدد من البيانات الداخلية الخاصة للنادي الأهلي لعملية اختراق سيبراني من جهة مجهولة، وهدّد المخترقون بتسريب عدد من البيانات السرية الخاصة بالنادي من ضمنها عقود اللاعبين المحترفين بالنادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، ما ينذر بمشكلة كبيرة سيدخل بها النادي. وعلمت «عكاظ» أن هناك اجتماعات مع وزارة الرياضية والجهات المختصة لمعالجة الموقف ومعرفة حجم الأضرار.



وكان المخترقون قد هدّدوا باختراق بيانات عدد من الأندية المحلية والخليجية الأخرى إضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسط تخوف من حدوث تسريبات لعقود وبيانات داخلية للأندية ربما تضعها في مشكلات قانونية مع جهات خارجية.