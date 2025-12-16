كشف قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فيرنانديز كواليس المفاوضات التي جرت بينه وبين نادي الهلال، وتفاصيل العرض السعودي، ورؤيته لفكرة الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين في مرحلة ما من مسيرته.



وأكد برونو أن المفاوضات كانت جدية، وتعكس حجم المشروع الرياضي. موضحاً أن رئيس نادي الهلال تواصل معه بشكل مباشر، إلى جانب رسالة تلقاها من مواطنه روبن نيفيز، لاعب الفريق، طلب فيها التحدث إليه بشأن الانضمام للنادي.



وأضاف: «إن الهلال كان حريصاً على ضمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية»، مشيراً إلى أن العلاقة مع النادي السعودي ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عام 2023، حين بادر المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بالاتصال به للمرة الأولى.



وأكمل البرتغالي الحديث عن أسباب بقائه مع يونايتد: «قررت البقاء، لأسباب عائلية وأيضاً لحبي للنادي، كما أن حديثي مع المدرب شجعني على البقاء».



وأسهب: «لكن من جانب النادي، شعرت وكأنهم يقولون: إذا رحلت، فلن يكون الأمر سيئاً بالنسبة لنا. يؤلمني هذا كثيراً».



وأوضح فيرنانديز أن الانتقال للدوري السعودي قد يمثل تغييراً إيجابيّاً على مستوى الحياة الشخصية والعائلية، موضحاً: «حياتي ستتغير، وأطفالي سيعيشون بسعادة، بعد ست سنوات قضيتها في مانشستر وسط البرد والمطر، قد ألعب في دوري يشهد نموّاً متسارعاً، ويضم نجوماً كباراً».