مانشستر يونايتد يتعادل مع مضيفه نوتنغهام

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه نوتنغهام فورست بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول عن طريق اللاعب كاسيميرو في الدقيقة الـ(34)، وأدرك فورست التعادل في الدقيقة الـ(48) عن طريق اللاعب مورغان جيبس وايت قبل أن يضيف زميله نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة الـ(50)، وفي الدقيقة الـ(81) أدرك مانشستر يونايتد التعادل عن طريق اللاعب أماد ديالو.



وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان النقاط ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى (17) نقطة في المركز الخامس، كما رفع فورست رصيده إلى (6) نقاط في المركز الـ(18).