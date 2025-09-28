حسم منتخب قطر للناشئين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة بعدما تفوق على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، ورفع المنتخب القطري رصيده إلى تسع نقاط محققاً العلامة الكاملة، فيما حلّ المنتخب الإماراتي ثانياً بست نقاط، ليتأهل المنتخبان معاً إلى الدور نصف النهائي.وبهذا الترتيب، يلتقي منتخب قطر مع وصيف المجموعة الثانية المنتخب السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري، بينما يواجه المنتخب الإماراتي متصدر المجموعة الثانية المنتخب العراقي، على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي المقرر في 3 أكتوبر القادم.وجاء تفوق العنابي أداءً ونتيجة، إذ نجح في تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة الثالثة عبر اللاعب مهند جميل، ما منحه دفعة قوية للسيطرة على مجريات اللقاء. وواصل العنابي ضغطه حتى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 بواسطة زيد فيصل، لترجح كفة المنتخب القطري في شوط أول مثالي.وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، قلب المنتخب العُماني تأخره بهدف أمام نظيره اليمني إلى فوز ثمين بهدفين لهدف، ليحقق انتصاره الوحيد في البطولة ويكتفي بالمركز الثالث، فيما ودّع المنتخب اليمني المنافسات خالي الوفاض.