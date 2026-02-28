أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (السبت)، تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة لأضرار مادية محدودة في مبنى الركاب T1.



وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، وجرى التعامل مع الحادثة وتأمين الموقع، موضحاً أن أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة تتواصل.



وأشارت الهيئة إلى أن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.



جلسة طارئة لمجلس الأمن



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن إدانته للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، داعياً لوقف فوري للأعمال القتالية وللتهدئة قائلاً إن عدم القيام بذلك يُنذر بخطر اندلاع صراع إقليمي أوسع.



وطلبت روسيا والصين عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي استهدف عدة مواقع بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الليلة لمناقشة التصعيد في الشرق الأوسط.



وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، داعية إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط.



وشددت بالقول: «يجب احترام السيادة الوطنية لإيران وأمنها وسلامة أراضيها»، داعية جميع الأطراف إلى «تجنب المزيد من تصعيد التوتر وعلى استئناف الحوار والمفاوضات».



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل ضربة واسعة على نظام الدفاع الإستراتيجي للنظام الإيراني.



أمريكا تحث رعاياها على مغادرة لبنان



من جهتها، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها في لبنان مغادرة البلد الآن ما دامت الخيارات التجارية متاحة، وحضت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان.



وشجعت السفارة الأمريكية في لبنان بشدة المواطنين الأمريكيين في جنوب لبنان، وفي المناطق القريبة من الحدود مع سورية، وفي مخيمات اللاجئين، وفي حي الضاحية في بيروت، على مغادرة تلك المناطق فوراً.



وقالت إن مطار رفيق الحريري لا يزال مفتوحاً، وتتوفر رحلات على شركات طيران تجارية، إلا أن الرحلات قد تُلغى في أي وقت، مضيفة: "ينبغي على الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة في الوقت الحالي إعداد خطط طوارئ في حال تدهور الوضع".



وأشارت إلى أن هذه الخطط البديلة يجب ألا تعتمد على الحكومة الأمريكية لتأمين مغادرة مساعدة أو إجلاء.