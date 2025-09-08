ظهر منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم بمستوى رائع في اللقاء الودي الدولي أمام مضيفه منتخب التشيك على ملعب مالتشوفيسكا بمدينة هراديتش كرالوفي التشيكية الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في ختام معسكر الأخضر الإعدادي المقام حالياً في جمهورية التشيك خلال فترة «أيام فيفا» لشهر سبتمبر.وتقدم المنتخب التشيكي بهدف توماس تشوري من ركلة جزاء (د:21)، فيما أحرز هدف منتخبنا الوطني عبدالله الحمدان (د:90+1).شهد اللقاء مشاركة الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني بعد تعافيهما من الإصابة، ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللقاء بتشكيلة مكونة من؛ عبدالرحمن الصانبي، مهند الشنقيطي، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، متعب الحربي، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالرحمن العبود، سالم الدوسري، فراس البريكان، وأشرك في الشوط الثاني؛ علي مجرشي، نواف بوشل، سعد الناصر، صالح الشهري، عبدالله الحمدان مهند آل سعد.ورغم البداية الرائعة لمنتخبنا الوطني إلا أن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء مشكوكاً في أمرها على اللاعب زياد الجهني دون الرجوع لتقنية الفيديو رغم وجودها، ومن خلال ركلة الجزاء تمكن المنتخب التشيكي من التقدم عن طريق توماس تشوري الذي سددها بنجاح (د:21)، ورد مصعب الجوير بتسديدة قوية ولكن تصدى لها الحارس ماتي كوفاش، ومن ثم انفرد مهند الشنقيطي وسدد كرة قوية ارتطمت بجسد الحارس، وفي الوقت بدل الضائع ومن كرة ثابتة سددها عبدالله الحمدان ببراعة لتسكن شباك التشيك هدف تعادل للأخضر السعودي (د:90+1)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.