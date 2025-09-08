يواجه المنتخب الوطني السعودي نظيره منتخب تشيلي وديًا مساء اليوم (الاثنين)، في ختام المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.وكان الأخضر السعودي قد بدأ معسكره في البرازيل يوم 18 أغسطس وخاض مناورة ودية أمام نادي إيتوانو البرازيلي، انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف الأخضر كل من: عمار اليهيبي (هدفين)، وزياد الغامدي.وسيبدأ أخضر «تحت 20 عامًا» المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي بمغادرة البعثة غداً (الثلاثاء)، إلى الباراغواي لبداية المرحلة الثانية من معسكره، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخبها 14 سبتمبر، ومباراة أخرى أمام منتخب المكسيك 20 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى تشيلي لخوض غمار نهائيات كأس العالم، حيث جاء المنتخب السعودي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا، وسيخوض الأخضر أول لقاءاته أمام منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عند تمام الساعة الثانية فجراً على استاد فيسكال بمدينة تالكا، وفي الملعب والتوقيت ذاته، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب نيجيريا (الجمعة) 3 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في دور المجموعات فسيكون أمام منتخب النرويج (الاثنين) 6 أكتوبر عند تمام الساعة الثانية فجراً على استاد إل تينينتي بمدينة رانكاغوا.يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الـ16، وأفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الست، وستقام المباريات في 4 مدن تشيلية، هي رانكاغوا وسانتياغو وتالكا وفالبارايسو، فيما تقام المباراة النهائية في 19 أكتوبر في العاصمة سانتياغو.وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر: حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، سلطان العيسى، نواف الغليميش، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، عبدالإله الجعفري، تركي المدني، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد هوسا، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، رامز العطار، عمار اليهيبي، حسين الرقواني، عدنان البشري، ثامر الخيبري، طلال حاجي.