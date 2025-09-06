رقم جديد سطّره الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بعد أن أحرز هدفين من الأهداف الخمسة لمنتخب بلاده في شباك أرمينيا في افتتاحية لقاءات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ تمكن «الدون» من تسجيل الهدف رقم 140 مع منتخب البرتغال والهدف رقم 942 في مسيرته الكروية وبات على بُعد 58 هدفاً فقط للوصول للهدف رقم 1000، كما استطاع «الدون» هز الشباك بقميص البرتغال للمباراة الرابعة توالياً؛ أمام الدانمارك، ألمانيا، إسبانيا، أرمينيا.وهذه هي التصفيات السادسة المؤهلة لكأس العالم التي يتمكن فيها رونالدو من التسجيل، بعدما قص الشريط في تصفيات كأس العالم 2006، بأول مباراة يخوضها عام 2004 ضد لاتفيا.واستطاع رونالدو من خلال تسجيله الهدفين تجاوز غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في سباق الأهداف المسجلة بتصفيات المونديال، إذ وصل إلى 38 هدفاً مقابل 36 لميسي، كما عاد مجدداً فارق الـ24 هدفاً الذي يفصلهما في قائمة الهدافين الدوليين إذ يملك ميسي 116 هدفاً دولياً.وبات الهداف التاريخي لكرة القدم، على مسافة هدف واحد فقط، من معادلة الرقم القياسي في التصفيات المونديالية المسجل باسم الغواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفاً).