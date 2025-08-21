تعلن إدارة نادي الخلود خلال الساعات القادمة التعاقد مع النجم هتان باهبري لمدة موسم رياضي واحد، بعد أن تلقت موافقة لجنة الاستدامة على عقد اللاعب مع نادي الخلود.ويخوض فريق الخلود المباراة الودية الثالثة أمام فريق التعاون غداً (الجمعة) الساعة 7:00مساء، ويسعى المدرب ديس باكينغهام للاطمئنان على جاهزية فريقه من خلال اللقاء الودي الأخير، الذي يأتي قبل خوض مواجهة فريق الاتفاق بالدمام يوم (الخميس) القادم، الساعة 9:00 مساءً ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين.وكان فريق الخلود أقام معسكراً في تركيا تحت إشراف المدرب باكينغهام وخاض مباراتين وديتين وحقق الفوز فيهما، الأولى أمام شبيبة القبائل 0/2، والثانية ضد فتحية سبور 0/3.ويستعد فريق الخلود لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي تنتظره خلاله بطولتا دوري روشن السعودي، وكأس الملك.