تقدم إيستوديانتس لوصافة ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه سنترال كوردوبا، مساء أمس الإثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الـ11 بالمجموعة الأولى للمسابقة.



وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أليكسيس كاسترو التسجيل في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله ميكيل أموندارين الهدف الثاني في الدقيقة 70، وأحرز أدولفو جايش ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 80 و85 و88 على الترتيب، لينصب نفسه بطلًا للّقاء دون منازع.



وارتفع رصيد إيستوديانتس إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف فيليز سارسفيلد (المتصدر)، بينما توقف رصيد سنترال كوردوبا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.



وفي المجموعة الثانية، تعادل أوراكان بدون أهداف مع ضيفه باراكاس سينترال.



ورفع باراكاس سينترال رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين أمام أوراكان، صاحب المركز التاسع.