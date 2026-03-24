حقق نجم التنس الإيطالي يانيك سينر إنجازًا جديدًا في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، وذلك خلال مشاركته في منافسات فردي الرجال ببطولة ميامي للتنس.



وتأهل سينر لدور الـ16 في المسابقة، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، عقب فوزه على الفرنسي كورنتين موتيه، مساء أمس الإثنين، في دور الـ32 للبطولة بنتيجة (1-6و4-6).



وبهذا الفوز، رفع سينر، المصنف الثاني للمسابقة، رصيده إلى 26 مجموعة متتالية في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، متجاوزًا بذلك النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي السابق وهو 24 مجموعة.



وكان سينر قد عادل هذا الرقم بفوزه في الدور الثاني يوم السبت الماضي ببطولة ميامي قبل أن يتجاوزه أمام موتيه.



وضرب سينر موعدًا في الدور القادم مع الأمريكي أليكس ميكلسين، في وقت لاحق من مساء اليوم (الثلاثاء).