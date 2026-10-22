دان شيخ الأزهر في مصر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مؤكداً رفض الأزهر لكل ما يهدد أمن المملكة واستقرارها، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداء إلى حالتين، مع استمرار إصابة ثمانية أشخاص، واستئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

وأكد، في بيان رسمي، اليوم (الخميس) أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقواعد الإنسانية والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلاً عن كونه اعتداءً على مبادئ الإسلام وأصول شريعته وقيمه وأخلاقه.

وشدد الأزهر الشريف على أن الاعتداء على المنشآت المدنية بالمملكة وتعريض حياة الأبرياء للخطر أمر مرفوض بكل المقاييس الشرعية والإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب.

ودعا الأزهر إلى ضرورة وضع حد لهذه الأعمال التي من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

كما شدد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الاعتداءات التي تستهدف المملكة بشكل فوري، بما يحفظ أرواح المدنيين الأبرياء، ويحول دون اتساع دائرة الصراع والحروب، ويصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام مساء الأربعاء إلى حالتين، بعد تأكيد وفاة إضافية، موضحة أن المتوفيين مواطن سعودي ومقيم من الجنسية الهندية.

وأوضحت الهيئة، في بيان إلحاقي صدر (الخميس)، أن عدد المصابين بلغ ثمانية أشخاص، بينهم مواطن سعودي، ومقيمان اثنان من كلٍّ من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، إضافة إلى مقيم من الجنسية النيبالية.

وبيّنت أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.

استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك فهد

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار العمل بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.

وأشارت إلى استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

ويأتي الموقف الذي أعلنه الأزهر الشريف بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الجهات السعودية المعنية لمتابعة تداعيات الاعتداء، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وضمان سلامة المسافرين والعاملين واستمرار حركة الطيران بالمطار.