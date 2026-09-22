شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الإثنين) بمدينة نيويورك، في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، الذي ضم بجانب وزير الخارجية كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمصر الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة؛ بما يُسهم في خفض التوترات في المنطقة، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور واستمرار الجهود الدبلوماسية، بما يسهم في الحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود.