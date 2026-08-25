كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم (الثلاثاء)، أن محققين ألمان عثروا على طائرة مسيرة ثالثة، وما يشتبه في أنها متفجرات على صلة بمحاولة الهجوم التي وقعت هذا الشهر على مطار لايبزيج هاله.



وذكرت تقارير إعلامية أوردتها هيئتا البث «نورد دويتشر روندفونك» NDR، و«فيست دويتشر روندفونك» WDR، وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أن السلطات عثرت على الطائرة المسيرة يوم 14 أغسطس، بعد 10 أيام من الواقعة، إلى الغرب من المطار، إذ اكتشف المحققون أيضاً نحو 50 غراماً من مادة يشتبه في كونها مركب «هيكسوجين» الانفجاري، الذي يستخدم لأغراض عسكرية.



وتحدثت التقارير الإعلامية الألمانية عن احتمال تورط المخابرات الروسية في محاولة الهجوم، وهو اتهام نفته موسكو تماماً.



وفي الرابع من أغسطس الجاري، جرى اكتشاف طائرة مسيرة محملة بمتفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز Antonov تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية.



ويشتبه المحققون أيضاً في أن طائرة مسيرة ثانية ربما اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة DHL بعد وقت قصير من الإغلاق المؤقت للمطار.



ويُعد المطار مركزاً للشحن والإمداد والتموين العسكري يستخدمه حلف الناتو، وشركة «أنتونوف إيرلاينز» الأوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية.



وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت قال إن ألمانيا تواجه يومياً هجمات «حرب هجينة» من الخارج، وذلك في أعقاب محاولة هجوم مشتبه بها باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار «لايبزيج/هاله».



وذكر دوبريندت لصحيفة «بيلد أم زونتاج» أن قوى أجنبية تسعى إلى إخضاع ألمانيا سياسياً واجتماعياً من خلال إثارة الخوف فيها.



وأضاف: «نحن لسنا في حالة حرب، لكننا هدف يومي للحرب الهجينة... التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية أو العمليات السرية التي تقوم بها قوى أجنبية بهدف زعزعة استقرار ألمانيا أو إلحاق ضرر مباشر بها هي حقيقة مسلم بها».