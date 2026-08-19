أعلن وزير العدل الباكستاني أعظم نذير تارار أن الحكومة ستطعن على قرار المحكمة العليا الذي أمر السلطات بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى مستشفى خاص.

وقال في بيان مسجل بالفيديو صدر ليل (الثلاثاء): «هذا الأمر لا يقع ضمن الأطر القانونية». وأضاف أن السلطات درست الحكم وقررت التقدم بطلب إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار.



وأشار إلى أن السجين المدان يجب أن يتلقى العلاج إما داخل السجن أو في مستشفى حكومي وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن طعن المراجعة سيطلب تعديل أمر المحكمة.



وتبدد هذه الخطوة آمال حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان وأفراد أسرته، الذين كانوا يطالبون بمنحه حق الحصول على الرعاية الصحية وحق الزيارة.



يقبع خان (73 عاماً) في السجن بمدينة روالبندي منذ أغسطس 2023، بعد إدانته في سلسلة من القضايا وإقالته من منصبه في العام السابق.



وأمر القضاء أمس (الثلاثاء)، في قرار اطلعت عليه «رويترز»، الحكومة بنقل خان إلى مستشفى شفاء الدولي الخاص في العاصمة إسلام آباد في غضون يومين، وبتمكينه من رؤية طبيبه الشخصي.



وعبر أبناء خان مراراً عن قلقهم إزاء تدهور حالته الصحية العام الماضي، فيما قال محاموه إنه فقد قدراً كبيراً من البصر في عينه اليمنى أثناء وجوده في السجن.



فيما رحب حزب حركة الإنصاف بالأمر القضائي، قائلاً إنه ينبغي تنفيذه «فوراً، وعلى نحو تام، ودون تأخير».