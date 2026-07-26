حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إيران من أن أي هجوم على إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء، سيقابل برد عسكري قوي للغاية.



وقال نتنياهو لشبكة «فوكس نيوز»: «إذا هاجمت إيران إسرائيل، سواء مباشرة أو عبر وكلاء، بصواريخ باليستية أو طائرات مسيّرة أو مسيّرات قاتلة، فإنها سترتكب خطأ فادحاً»، مضيفاً: «سيكون رد إسرائيل قوياً جداً جداً».



وأشار نتنياهو إلى أن على إيران في نهاية المطاف إنهاء برنامجها النووي، باتفاق أو دون اتفاق، معرباً في الوقت نفسه عن دعمه لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل الصراع دون العودة إلى قتال مكثف.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء عدة سنوات، لكنه حذر من أن طهران قد تحاول إعادة بناء قدراتها.



وأوضح نتنياهو أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.



ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء). وقال نتنياهو سأسافر غداً إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترمب وسأتحدث معه بشأن كل الملفات ومن ضمنها إيران.



من جهته، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة للشبكة ذاتها إن الرئيس دونالد ترمب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إقليمي قوله إن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مبينة أن هناك حلاً وسطاً يجري التفاوض عليه حالياً يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.



وأضاف أن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة جارية، معتبراً أن وقف الضربات الأمريكية والردود الإيرانية على الدول المجاورة يُعد إشارة إيجابية تدعم جهود خفض التصعيد.



في الوقت ذاته، نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية عن مصادر قولها إن المحادثات بين عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً.