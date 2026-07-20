أحبطت السلطات الروسية هجومًا بأكثر من 400 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة موسكو خلال الليل.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، (الإثنين)، أن معظمها تم اعتراضه. وكتب على منصة «ماكس» إنه «من الساعة 8:30 مساءً (17:30 ت غ) وحتى الساعة 5:00 صباحًا، حلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية باتجاه منطقة موسكو». وقال: «تم تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي عند مسافات بعيدة عن المدينة، بينما دُمرت 85 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من موسكو». وكثّفت كييف في الأشهر الأخيرة من ضرباتها على الأراضي الروسية، واصفة إياها بأنها رد على أكثر من أربع سنوات من القصف الذي استهدف أراضيها. وأفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس» (الإثنين)، بأن ستة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في انفجار بمنطقة موسكو. ونقلت الوكالة عن تقرير لمستشفى دوموديدوفو جنوب موسكو أن إصاباتهم متفاوتة الشدة وبينهم ثلاثة مواطنين أجانب. ولم يكن واضحًا ما إذا كانت الإصابات مرتبطة بهجمات الطائرات المسيرة. وكشفت صور أقمار صناعية حديثة عن حرائق ضخمة اندلعت، (السبت)، في منشأة نفطية ومستودعات تابعة لشركة «وايلدبيريز» التجارية بمقاطعة موسكو الروسية، عقب استهداف أوكراني. وتسببت الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة في شلل المرافق الحيوية بمدينتي «نوغينسك» و«إليكتروستال» المتجاورتين، مخلفة قتلى وعشرات الإصابات وسط استنفار أمني وطبي واسع. وتظهر مقارنة لصور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر شركة «بلانت» الأمريكية يومي 17 و18 يوليو الجاري، الامتداد الكبير لسحب الدخان الكثيفة الناتجة عن احتراق مستودعات شركة «وايلدبيريز» بمدينة إليكتروستال في مقاطعة موسكو.