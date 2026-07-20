وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي في جمهورية السودان، اليوم، طائرة إغاثية سعودية يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة تشتمل على سلال غذائية ومواد طبية تزن 10 أطنان.



تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في السودان، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.



خدمات للاجئي الروهينغا



وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM)، لتنفيذ مشروع توفير خدمات المياه والنظافة الآمنة والمستدامة للاجئي الروهينغا المقيمين في مخيمات كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بقيمة 2,500,000 دولار.



مثّل الجانبين مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان فؤاد البلبيسي، وذلك في مقر المركز بالرياض. وسيجري بموجب الاتفاقية توفير المياه عبر تحسين 10 شبكات مياه وتحديث أنظمة الطاقة الشمسية، وتطوير مختبر لمراقبة جودة المياه ومياه الصرف الصحي بتجهيزات حديثة.