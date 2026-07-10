أعلنت السلطات الروسية إسقاط مئات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وعدداً من المقاطعات، وأكدت سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرائق في مستودعات وقود ومصفاة نفط، بالتزامن مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي إحباط هجوم وصفه بـ«الإرهابي»، وكان يستهدف قاعدة جوية في مقاطعة روستوف.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 376 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تتعرض لها البلاد منذ اندلاع الحرب.



وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الاعتراض شملت أجواء مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كالوغا، كورسك، لينينغراد، نوفغورود، بسكوف، روستوف، سمولينسك، تفير، إقليم كراسنودار، موسكو وضواحيها، وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى بحر آزوف.



وفي العاصمة الروسية، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيّرة كانت تتجه نحو موسكو، ليرتفع عدد المسيّرات التي تم تدميرها أثناء محاولتها استهداف العاصمة إلى 14 طائرة منذ بداية اليوم، بحسب السلطات.



وفي مقاطعة بيلغورود الحدودية، أكد القائم بأعمال الحاكم، ألكسندر شوفايف، مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية شنت 49 هجوماً على أراضي المقاطعة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 104 طائرات مسيّرة.



وأعلن حاكم مقاطعة كورسك، ألكسندر خينشتين، إصابة شخص في منطقة ريلسك نتيجة هجوم أوكراني أدى أيضاً إلى تضرر سيارة.



واندلع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بمنطقة كراسنودار إثر سقوط حطام طائرات مسيّرة، فيما أكد المسؤولون عدم تسجيل إصابات.



وأعلنت سلطات منطقة روستوف اندلاع حرائق في مستودعين للوقود، بينما أفادت تقارير محلية بوقوع حريق أيضاً في ميناء تاجانروغ البحري عقب الهجمات.



من جانبه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم بطائرات مسيّرة كان يستهدف مطار روستوف-تسينترالني العسكري، واتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء التخطيط للعملية.



وذكر الجهاز أن مواطناً روسياً جندته الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم مقابل مكافأة مالية، لكنه أبلغ السلطات الروسية بالمخطط، ما أدى إلى اكتشاف مخبأ يضم 13 طائرة مسيرة كانت كل واحدة منها محملة بأكثر من كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة الانفجار.



وبحسب البيان، كان الهدف من العملية تدمير البنية التحتية للمطار، واستهداف العسكريين والطائرات الموجودة في القاعدة، قبل أن تتم مصادرة المسيّرات وإحباط الهجوم.