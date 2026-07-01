كشفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم (الأربعاء)، عن موعد انعقاد أولى جلسات المجلس، مؤكدة أنها ستُعقد في 6 يوليو الجاري، بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء عملية تشكيله.



كما أعلنت اللجنة أسماء أعضاء الثلث المكمل للمجلس، الذين اختارهم الرئيس أحمد الشرع، وعددهم 70 عضواً يمثلون مختلف المناطق السورية.



وقال رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، خلال مؤتمر صحفي، إن مدة دورة مجلس الشعب، وفقاً للإعلان الدستوري، سنتان ونصف (30 شهراً)، قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن المجلس سيركز على تعزيز الدور التشريعي خلال المرحلة القادمة. وأوضح أنه لم تُعتمد المحاصصة المناطقية في التعيين، وإنما الكفاءة، بما يضمن أن تؤدي الشخصيات المختارة الدور المطلوب منها خلال المرحلة القادمة، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».



ولفت إلى أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري، إذ تضم ذوي الشهداء، وناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية المعروفة بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.



وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.



ويضم المجلس 210 أعضاء، وسيمنح صلاحيات محدودة في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي أرساه الشرع منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2024.



من جهته، قال الأمين العام لمجلس الشعب، محمد حمزة شموط، إن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان، و47 من أصحاب الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه. وأضاف أنهم يتوزعون جغرافياً بواقع 5 من إدلب، و6 من حمص، و7 من الحسكة، و4 من درعا، و3 من الرقة، و5 من دمشق، و2 من القنيطرة، و6 من دير الزور، و4 من اللاذقية، و5 من ريف دمشق، و14 من حلب، و2 من طرطوس، و5 من حماة، و2 من السويداء.



وكانت هيئات ناخبة في الدوائر الانتخابية قد اختارت ثلثي أعضاء المجلس العام الماضي، ويتولى المجلس السلطة التشريعية إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات عامة.



وشهدت سورية، في 5 أكتوبر الماضي، انتخابات مجلس الشعب، إذ جرى اختيار 137 عضواً من قبل هيئات ناخبة. وتوفي الأسبوع الماضي مصطفى كلثوم، ممثل جسر الشغور، ليصبح عدد المقاعد الشاغرة أربعة، ثلاثة منها لمحافظة السويداء، التي لم تُجرَ فيها الانتخابات بسبب الظروف الأمنية، فيما عيّن رئيس الجمهورية 70 عضواً بشكل مباشر لمعالجة النقص في التمثيل الناجم عن آلية الانتخابات غير المباشرة.