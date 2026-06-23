فيما انطلقت الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، أكّد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (الثلاثاء)، دعم الولايات المتحدة للبنان وجيشها لبسط سلطة الدولة.



وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس العماد جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بحث خلالها التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا.



وأكّد فانس وروبيو دعم الولايات المتحدة لمواقف الرئيس والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة تنفيذ ما اتُفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك.



ولفتا إلى أنه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.



بدوره، أعرب الرئيس عون لنائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية عن شكره لهما على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم.



وانطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة، والتي ستستمر 3 أيام بين وفود سياسية وأمنية وعسكرية من البلدين، مع إصرار المسؤولين اللبنانيين على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي تدور رحاها منذ الثاني من مارس الماضي بين إسرائيل وحزب الله.



وجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت سابق اليوم، التأكيد على أن الجولة الجديدة قد تكون حاسمة، معلناً تمسك لبنان برفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية.