في تصعيد متواصل للمواجهات بولاية شمال كردفان في السودان، استهدفت قوات الدعم السريع بالطائرات المسيرة مدينة الرهد ومناطق شرقي مدينة الأُبيِّض عاصمة الولاية، بحسب ما أكد شهود عيان، اليوم الأحد.



وجاءت تلك الهجمات بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنفيذ غارات بالطيران المسيّر على قوات للدعم السريع بمنطقة سودري شمال غربي الأُبيِّض، قال إنها دمرت آليات قتالية كانت في طريقها لتعزيز محاور القتال حول المدينة، التي تشهد تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجمات بالمسيرات.



وكثفت قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية من الاعتماد على الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات على منشآت مدنية وعسكرية بمناطق متفرقة من السودان. وشملت الهجمات مدناً ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة.



واستمرت القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو(حميدتي) في تنفيذ هجمات متكررة على مدينة الأُبيِّض وعدد من مدن إقليم كردفان إلى جانب محاولات متقطعة لاستهداف مواقع داخل العاصمة الخرطوم.



وارتفعت وتيرة الهجمات بالمسيرات في الأشهر الأخيرة، إذ أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 880 مدنياً قُتلوا بسببها في أنحاء البلاد بين مطلع العام الحالي 2026 وأبريل. وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة «فرانس برس».