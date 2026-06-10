كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الأربعاء) عن توجيه الولايات المتحدة إنذاراً إلى إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن «البيت الأبيض أوضح للإيرانيين أن الوقت ينفد»، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تساعد ضربات (الثلاثاء) في دفع الإيرانيين إلى التحرك والاستجابة لمقترح ترمب.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إنهم كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن إيران تواصل المماطلة وتحاول استغفالهم، مضيفاً: «سنرى ما ستؤول إليه الأمور».



وأشار إلى أنه يريد «السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره»، مشدداً على أن الاتفاق الذي تسعى إدارته للتوصل إليه مع إيران يجب ألا يكون شبيهاً باتفاق 2015، الذي اعتبر أنه كان يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي.



ولفت ترمب إلى أن الاتفاق الذي تعمل عليه إدارته «يقطع الطريق» على امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مشدداً بالقول: «ينبغي على إيران أن توقع الاتفاق، فهو اتفاق جيد وذو مغزى».



في الوقت ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المعركة ضد إيران بعيدة عن نهايتها، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران بقوة كبيرة، مضيفاً: «إذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة قوية كما فعلنا قبل أيام».



وأكد كاتس رفضه للتهديدات الإيرانية قائلاً: «نرفض رفضاً قاطعاً تهديدات إيران ومحاولتها ربط الساحات».



في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجيش الأمريكي تعمد استهداف بنية تحتية مدنية حيوية للمياه في سيريك فجر اليوم، موضحاً أن الغارات الأمريكية استهدفت خزانات مياه بمدينة سيريك.