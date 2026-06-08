وجَّه الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين) إنذاراً بإخلاء منطقة زقوق المفدى في مدينة صور جنوبي لبنان.



واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» اللبناني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً سكان منطقة زقوق المفدى بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.



وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «إن وضع الضاحية الجنوبية في بيروت كوضع بلدات شمال إسرائيل»، مضيفاً: «كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيُقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية».



ولفت إلى أن الجيش سيواصل العمل ضد «حزب الله» في لبنان.



في المقابل، قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إن إسرائيل نفذت نحو 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات الموجَّهة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل.



وأضاف منسى، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن إسرائيل نفذت خلال الفترة من 17 أبريل إلى 7 يونيو 3491 غارة جوية، و407 عمليات هدم، و6 عمليات تجريف سوّت قرىً بأكملها بالأرض في أقصى جنوب لبنان.



من جهته، ذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يسعى جاهداً للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، ما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان على استيعاب العائلات النازحة.