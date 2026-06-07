رشحت الرئاسة في كوريا الجنوبية، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الحالية هان سيونج سوك، لشغل منصب رئيسة الوزراء، في خطوة تاريخية قد تجعلها أول امرأة تتولى المنصب منذ نحو 20 عاماً إذا حصلت على موافقة البرلمان. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الأحد.



وفي حال وافق البرلمان على تعيينها، ستصبح هان أول رئيسة وزراء في حكومة لي، وثاني رئيسة وزراء للبلاد منذ تولي هان ميونج سوك، التي شغلت المنصب في الفترة من 2006 إلى 2007.



ويستعد رئيس الوزراء الحالي كيم مين سيوك للاستقالة من منصبه، وسط تقارير تفيد بأنه يعتزم الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم، خلال مؤتمر الحزب المقرر عقده في أغسطس أو سبتمبر المقبلين.



وتولت هان منصبها الحالي عند تنصيب حكومة لي، وشغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نافير» Naver العملاقة للبوابات الإلكترونية، وأمضت معظم حياتها المهنية في صناعة الإنترنت.



ووصف رئيس ديوان الرئاسة كانج هون سيك، الوزيرة هان بأنها شخصية قادرة، بفضل خبرتها في تحقيق الانتقال التاريخي إلى عصر الذكاء الاصطناعي بنجاح تام، وقيادة مسيرة النمو في كوريا الجنوبية لصالح الجميع.



وتوقع أن تتمكن هان من تحويل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، المدفوع بالطفرة في قطاع أشباه الموصلات وارتفاع الصادرات، إلى نمو شامل يصل إلى الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وفي إشارة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيم، أعرب كانج عن امتنان مكتب الرئاسة لخدماته في هذا المنصب، قائلاً إن نتائج سياسات الحكومة يمكن أن تُعزى بحق إلى أداء كيم.



يذكر أن منصب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية، شرفي وإداري إلى حد بعيد، في ظل النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية.



وتأتي التعديلات الوزارية في وقت احتفلت فيه إدارة لي، بمرور عام على توليها مهماتها عقب تنصيب الرئيس في 4 يونيو من العام الماضي.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس لي، غداً الإثنين، مؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، ليكشف رؤيته السياسية للسنة الثانية من ولايته التي تمتد لخمس سنوات.



وتحدثت تقارير سابقة أن مكتب رئيس الوزراء شكل فريقاً مسبقاً لمساعدة المرشحة لمنصب رئيس الوزراء في الاستعداد لجلسة الاستماع البرلمانية لتأكيد تعيينها.