اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الحوثي بارتكاب 29891 انتهاكا وجريمة بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 مارس 2026.

وقالت الشبكة في تقرير، اليوم (الخميس)، إن جماعة الحوثي تسببت في مقتل 5180 طفلا، بينهم 582 رضيعا نتيجة القنص والقصف العشوائي والألغام والمجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6748 طفلا بإصابات مختلفة، من بينهم مئات الأطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية.

وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال، و167 حالة اغتصاب، إضافة إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الجماعة، بينهم أطفال قضوا تحت التعذيب.

وأكدت الشبكة أن جماعة الحوثي تسببت في تهجير وتشريد نحو 43965 طفلا، كما دفعت الظروف الناجمة عن الحرب والانقلاب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل، وحرمت نحو 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد.

أطفال ضحايا القصف الحوثي.

وفي ملف تجنيد الأطفال، أوضح التقرير أن الحوثيين مستمرون في تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، مبينا أن تقارير دولية تتحدث عن تجنيد الحوثيين لأكثر من 40 ألف طفل، كما وثقت الشبكة مقتل 6823 طفلا مجندا وإصابة 9986 آخرين.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، داعية جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وإطلاق سراح المختطفين منهم.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية أطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، محذرة من خطر فقدان جيل كامل من الأطفال إذا استمرت هذه الجرائم دون تحرك دولي جاد.