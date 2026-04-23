نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) وجود أي مهلة زمنية أمام إيران لإبرام اتفاق، مؤكداً أن الحديث عن وجود مهلة زمنية تراوح بين 3 و5 أيام أمام إيران لإبرام اتفاق غير صحيح.



وقال ترمب، لشبكة «فوكس نيوز»: «لا يوجد أي ضغط زمني بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والمهلة التي تم الحديث عنها بين ثلاثة وخمسة أيام غير صحيحة»، موضحاً أنه ليس في عجلة من أمره بشأن المفاوضات.



وأضاف ترمب: نسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، معتبراً أن الحصار العسكري يخيف الإيرانيين أكثر من القصف.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم ⁠البيت الأبيض ‌كارولين ليفيت إن ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدّم عرضاً سخياً للنظام الإيراني لإنهاء القتال ويريد رداً موحداً منه، مؤكدة للصحفيين ⁠أن ترمب ​لم ​يحدد مهلة لإنهاء ‌تمديد وقف إطلاق النار ​الذي أعلنه (الثلاثاء).



وأشارت إلى أن إيران مطالبة بتسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا، مبينة أن هناك وقفاً لإطلاق النار، إلا أن عملية «الغضب الاقتصادي» لا تزال مستمرة.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وملاحية أن الجيش الأمريكي اعترض 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية وغيّر مسارها.



في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن خرق الولايات المتحدة لالتزاماتها وحصارها للموانئ الإيرانية وتهديداتها هي العقبات الرئيسية أمام مفاوضات حقيقية، مضيفاً: «العالم يرى تناقضكم بين الأقوال والأفعال».



وأشار إلى أن طهران رحبت دائماً بالحوار والتوافق، وتواصل اتباع هذا النهج.