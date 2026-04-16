تجاوزت العلاقات السعودية-الباكستانية البعد التقليدي، لتصل إلى مستوى شراكة المصالح الإستراتيجية المتجددة. فالمملكة، في ظل رؤيتها الجيوسياسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، تجد في باكستان شريكاً موثوقاً قادراً على الإسهام في احتواء الأزمات والحيلولة دون توسيع دائرتها، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تواصلاً غير مباشر أو أدواراً خلف الكواليس. في المقابل، ترى باكستان في المملكة عمقاً اقتصادياً وسياسياً وإسلامياً يمنحها غطاءً عربياً وإسلامياً مهماً للحراك وإعادة التموضع.

وبرزت باكستان كدولة صانعة للقرار في الإقليم ليس فقط بوصفها شريكاً إستراتيجياً للمملكة، بل كفاعل يمتلك علاقات واسعة في محيط مراكز القوى الدولية والإقليمية، ما يمنحها قدرة استثنائية على التأثير في مسارات الأزمات. فإسلام آباد لم تعد مجرد طرف متلقٍ للتوازنات، بل باتت تسهم في صياغتها، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الحساس، وامتلاكها قوة عسكرية معتبرة، فضلاً عن كونها دولة نووية، ما يضفي على تحركاتها وزناً مضاعفاً في حسابات الردع والاستقرار.

هذا الدور يتعزز عبر شبكة علاقاتها المعقدة؛ فهي تحتفظ بقنوات متنوعة مفتوحة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته ترتبط بشراكة إستراتيجية عميقة مع الصين، إلى جانب قدرتها على التواصل مع أطراف متباينة مثل إيران ودول الخليج. هذه المرونة الدبلوماسية تضعها في موقع «الوسيط النزيه» في لحظات التوتر، كما ظهر في استضافتها مباحثات حساسة في إسلام آباد، وهي المباحثات الأولى الأعلى من نوعها بين واشنطن وطهران، وهو ما يعكس ثقة الأطراف المختلفة بقدرتها على إدارة التوازنات دون الانحياز لأحد.

الأهم أن صعود الدور الباكستاني يأتي في لحظة إقليمية تتسم بإعادة تشكل موازين القوى، حيث لم تعد الهيمنة الأحادية قادرة على فرض الاستقرار، بل باتت الحاجة ملحة لقوى «وسيطة» قادرة على تخفيف حدة الاستقطاب. وهنا تبرز باكستان كقوة «توازن مرن»، لا تصادم القوى الكبرى، بل تدير التناقضات بينها، وهو ما يجعلها عنصراً مهماً في منع الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة.

وعليه، فإن توصيف باكستان كـ«صانعة قرار» لا يعني امتلاكها القدرة على فرض الحلول بقدر ما يعكس قدرتها على التأثير في اتجاهاتها، وتشكيل بيئة تفاوضية أكثر قابلية للاحتواء، وهو دور تزداد أهميته كلما تعقدت أزمات المنطقة وتشابكت مصالح الفاعلين فيها. إن توصيف الشراكة السعودية-الباكستانية بأنها «وحدة مصير» لا يأتي من باب المجاز البلاغي فحسب، بل يعكس حقيقة تَشَكُّل علاقة إستراتيجية عميقة تجاوزت حدود المصالح الظرفية إلى مستوى الترابط البنيوي في الأمن والاستقرار والقرار السياسي.

فالعلاقة بين المملكة وباكستان قامت تاريخياً على ركائز أساسية وهي: التكامل في مصادر القوة ومواجهة التهديدات ووحدة المصير والدفاع المشترك، والمملكة تمثل ثقلاً اقتصادياً وروحياً في العالم الإسلامي، بينما تمثل باكستان قوة عسكرية وبشرية، فضلاً عن امتلاكها قدرات نووية تجعلها عنصراً حاسماً في معادلات الردع. هذا التكامل خلق معادلة مفادها أن أمن أحدهما يمتد ليشمل الآخر، وهو ما تجسد في اتفاقية الدفاع المشترك.

و«وحدة المصير» تتجلى بوضوح في إدراك الطرفين أن التحديات التي تواجه المنطقة -من التوترات الإقليمية، إلى صراعات النفوذ، إلى تهديدات الجماعات العابرة للحدود- لا يمكن التعامل معها بمنطق التجزئة. فاستقرار الخليج مرتبط بتوازنات أوسع تمتد إلى جنوب آسيا، والعكس صحيح. ومن هنا، يصبح التنسيق السعودي-الباكستاني ليس خياراً تكتيكياً، بل ضرورة إستراتيجية.

كما أن هذه الشراكة تعكس مستوى عميقاً من الثقة السياسية؛ فباكستان كثيراً ما لعبت دور «الظهير الإستراتيجي» في لحظات حساسة، بينما وقفت المملكة إلى جانب باكستان في أزماتها الاقتصادية، ما عزز مفهوم الاعتماد المتبادل. هذه العلاقة لا تُدار فقط عبر القنوات الرسمية، بل تدعمها روابط شعبية ودينية وثقافية تعطيها بعداً أكثر رسوخاً واستمرارية.

وتجسد الدعم الاقتصادي في الإعلان عن استمرار المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في باكستان من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة خمسة مليارات دولار، والإعلان عن تقديم وديعة إضافية للبنك المركزي الباكستاني بقيمة ثلاثة مليارات دولار؛ بهدف دعم اقتصاد جمهورية باكستان وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية تعزيزاً لروابط الأخوة بين البلدين الشقيقين.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، تتعاظم أهمية الشراكة السعودية-الباكستانية باعتبارها محوراً من محاور «الاستقرار المرن»، حيث يمكن للبلدين معاً أن يساهما في تخفيف الاستقطاب، وفتح قنوات الحوار، واحتواء الأزمات قبل انفجارها. فباكستان بقدرتها على التواصل مع أطراف متباينة، والمملكة بثقلها السياسي والاقتصادي، يشكلان معاً ثنائياً قادراً على التأثير في اتجاهات الإقليم.

وعليه، فإن «وحدة المصير» ليست شعاراً سياسياً، بل هي تعبير عن واقع إستراتيجي قوامه أن أمن الرياض وإسلام آباد مترابط، وأن أي اختلال في توازن أحدهما ينعكس مباشرة على الآخر، ما يجعل من هذه الشراكة أحد أهم ركائز الاستقرار في عالم تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه التوترات.