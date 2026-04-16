كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس (الأربعاء)، عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه سيزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، ويحضر قمة مجموعة البريكس في الهند المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر القادم.



وقال بيسكوف: بوتين سيشارك بالتأكيد في قمة البريكس، مضيفاً: «لا يمكنني الجزم بذلك بنسبة 100% الآن، لكنني على يقين من حضور بوتين وممكن أن تكون مشاركته بأشكال مختلفة».



وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي سيزور أيضاً الصين، لكنه لا يعتزم حتى الآن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هناك، مبيناً أن الكرملين سيعلن عن مواعيد الزيارة في الوقت المناسب.



وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم، إن الاستعدادات جارية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى خلال الزيارة المرتقبة لبوتين إلى بكين.



يذكر أن مجموعة «بريكس» هي تكتل يضم قوى وأسواقاً ناشئة، بدءاً بالبرازيل، وروسيا، والهند، والصين، ثم جنوب أفريقيا، وتوسع ليشمل دولاً منها مصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا، غير أن إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي لا يزال يشكل عقبة أمام عبور طائرة بوتين في الأجواء الأوروبية.



وكانت آخر زيارة لبوتين إلى بكين عام 2025، وشارك خلالها على مدى 4 أيام في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، وحضر عرضاً عسكرياً في ميدان تيانانمن بالعاصمة بكين بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى الصين، (الثلاثاء)، لإجراء محادثات حول حربي أوكرانيا وإيران، فضلاً عن العلاقات الثنائية.