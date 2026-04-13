وسط توقعات بجولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران خلال أيام، أعلنت القيادة المركزية الامريكية «سنتكوم» أنها ستمنع الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية اعتباراً من صباح اليوم (الإثنين).



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على حسابها في «إكس»: «ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ حظر على كافة حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، في 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، عملاً بالإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترمب».



وأضافت: «سيتم تطبيق هذا الحظر بشكل محايد على سفن كافة الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان»، موضحة أنها لن تقوم بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية.



وأشارت إلى أنه سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر، مطالبة جميع الملاحين بمتابعة نشرات «الإشعارات للملاحين»، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال المباشر مع أبراج القيادة رقم 16، عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز.



من جهة أخرى، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين قولهم إن جولة ثانية من المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد على الأرجح خلال أيام، موضحة أن «باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً رغم التصريحات الأمريكية والإيرانية الحادة».



وأضاف المسؤولون: «دول إقليمية تسابق الزمن لإعادة أمريكا وإيران إلى طاولة المفاوضات».