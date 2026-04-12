وسط تأكيدات إعلامية بمقتل قيادي في «حزب الله»، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم (الأحد)، أن لبنان مستمر في جهود وقف الحرب الإسرائيلية، وفق مبادرة الرئيس جوزيف عون، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها في حماية البلاد.



وقال سلام في كلمة عشية ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 13 أبريل 1975: «الجنوب لن يترك مرة أخرى وحيداً في مواجهة الخراب والدمار، وحمايته ستكون بيد دولة واحدة قوية وعادلة»، مضيفاً: «علينا تحصين الداخل، ومنع الفتنة، والتهويل بالحرب الأهلية».



وأشار إلى أنه أخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه.



يذكر أن مبادرة الرئيس اللبناني، التي أعلنها في 9 مارس، تنص على بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية لوقف التصعيد، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هدنة شاملة ومسار سياسي موازٍ، على أن تنطلق هذه المفاوضات بشكل متزامن بين الطرفين لتنفيذ بنود المبادرة، ضمن خطة أوسع تقوم على وقف كامل للأعمال القتالية.



من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام لبنانية مقتل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» في الجنوب محمد معنية متأثراً بجراح أصيب بها جراء الغارة التي استهدفت مجمع السيدة الزهراء في صيدا.