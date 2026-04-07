طلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم (الثلاثاء) من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، كما طلب من طهران فتح مضيق هرمز خلال المدة ذاتها «كبادرة حسن نية».

وقال رئيس وزراء باكستان: «أحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً»، مضيفاً: «الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات».

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الطريق إلى طهران لإجراء مشاورات، فيما قال مسؤول إيراني، لوكالة «رويترز»، إن تبادل الرسائل مع أمريكا لا يزال مستمراً عبر وسطاء.وأوضح المسؤول أن إيران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف النار لأسبوعين.

في حين قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع «إكسيوس»: أن ترمب سيدصر رداً لاحقاً بشأن مبادرة باكستان حول إيران.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي، قد نقل عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي ومصدرين مطلعين قولهم، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تشير إلى بوادر تقدم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحوا أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي لا يزال مستبعداً.

وقال مسؤول أمريكي إن التفكير داخل البيت الأبيض تحوّل من هل يمكننا الوصول إلى اتفاق؟ إلى هل يمكننا الوصول إليه بحلول الثامنة مساءً؟

في المقابل، قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات، فيما طالب رئيس القضاء الإيراني بتسريع إصدار أحكام بالإعدام بحق المعارضين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع ودعت الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.