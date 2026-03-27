أعلنت فرنسا، عن إجراء رئيس أركان قواتها المسلحة الجنرال فابيان ماندون مؤتمراً عبر الفيديو مع رؤساء أركان نحو 35 دولة من مختلف القارات، لبحث خطط محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الملاحة البحرية فيه بشكل منظم.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان رسمي، أن هذه المبادرة دفاعية بحتة ومستقلة تماماً عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وتهدف إلى تنظيم عودة حركة الشحن التجاري «فور انخفاض حدة الأعمال القتالية» بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشمل المناقشات الأولية استطلاع آراء الدول وتلقي مقترحات حول تشكيل مهمة دولية محتملة لمرافقة السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.

وأكدت باريس أن أي مهمة مستقبلية ستكون «دفاعية بحتة» وستتطلب تنسيقاً مع الدول المعنية، بما في ذلك إيران في مرحلة لاحقة، وفقاً لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة التي شددت على عدم المشاركة في أي عمليات عسكرية حالية لفتح المضيق.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام نحو 35% من الإنتاج العالمي المنقول بحراً، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، ويربط الخليج العربي بخليج عمان والبحار المفتوحة.

ومنذ تصاعد التوترات العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى خلال شهري فبراير ومارس، أدت الهجمات على سفن تجارية وتهديدات إيرانية إلى شلل شبه كامل لحركة الملاحة في المضيق، حيث انخفضت حركة الناقلات بشكل حاد.

وأثار هذا الاضطراب مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتداعيات اقتصادية على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك تأثيرات محتملة على الأمن الغذائي كما حذرت منظمة الفاو سابقاً.

وتأتي المبادرة الفرنسية في سياق جهود أوروبية-دولية أوسع بالتنسيق مع بريطانيا ودول أخرى للتحضير لمرحلة «ما بعد التصعيد»، مع التركيز على تشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية.

وسبق أن أعلن الرئيس ماكرون استعداد فرنسا للمشاركة في مهمة مرافقة دفاعية بعد تهدئة القتال الرئيسي، مع الإشارة إلى إمكانية وضعها تحت إطار أممي.