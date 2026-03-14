حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، من خطر أن يتحول جنوب لبنان إلى مكان غير مأهول بسبب الحرب، مؤكداً استمرار انتهاك سلامة الأراضي اللبنانية وعدم التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار.



وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، في ختام زيارته لها، إن «مناطق عدة في لبنان باتت مسرحاً للدمار، ورسالتي لجميع الأطراف هي وقف الحرب واعتماد الدبلوماسية والحوار»، مؤكداً بذل جهود لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار في وقت الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب، ويجب احترام وحماية المدنيين وتفادي استهداف البنية التحتية.



وأشار أمين عام الأمم المتحدة أنه «سيواصل تقديم الدعم لتقوية القوات المسلحة اللبنانية، ويجب تطبيق القرار 1701، وعلى إسرائيل احترام سيادة لبنان وسلامة أرضه، ويجب وقف الحرب، كما على حزب الله احترام قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة».



وأعاد غوتيريش التشديد على أنه «يبذل قصارى جهده لتقديم الدعم للشعب والحكومة اللبنانية»، موضحاً أن الهجمات على قوات اليونيفيل غير مقبولة ويجب وقفها لأنها تنتهك القانون الدولي.



وكان غوتيريش قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباحاً في مكتبه-اليرزة، وبحثا الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة. وجرى التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الجيش خطته.