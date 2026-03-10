جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيد عدم رضاه عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران، خلفاً لوالده الراحل علي خامنئي، قائلاً: «لا أعتقد أنه مجتبى خامنئي سيعيش في سلام».

وأشاد ترمب في مقابلة مع شبكة FOX News بما وصفه بأنه «نجاح» العمليات العسكرية ضد إيران، التي أُطلق عليها اسم «الغضب الملحمي»، معتبراً أن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة «تجاوزت التوقعات في ما يتعلق بالنتائج في هذه المرحلة المبكرة».

وقال ترمب: «عندما بادرنا بالهجوم، دمرنا 50% من صواريخهم، ولو لم نفعل ذلك، لكانت المعركة أصعب بكثير».



واعتبر أن الضربة الأولية كانت «حاسمة وضرورية»، مضيفاً: «لم يكن لدى أي رئيس آخر الشجاعة للقيام بذلك.. لا أحتاج إلى رئيس لا يمتلك الشجاعة للتدخل خلال خمس أو عشر سنوات. الأمر أشبه بقناص بارع، حيث يسحب مسدسه أولاً. لو انتظرنا 3 أيام، أعتقد أننا كنا سنتعرض للهجوم».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، أن الجيش الأمريكي ضرب أكثر من 5000 هدف منذ بدء العملية في 28 فبراير الماضي.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض خيارات للوساطة وسبلاً للتهدئة بشأن حرب إيران.

وأضاف أن روسيا «مستعدة لتقديم المساعدة قدر استطاعتها لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، لكن التنسيق مع العديد من الأطراف ضروري».



وبشأن مقترحات بوتين حول إيران التي طرحها خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، (الإثنين)، رفض المتحدث الكشف عن التفاصيل، لكنه شدد على أن «العديد من مقترحات روسيا لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على الطاولة».