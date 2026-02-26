سلّمت روسيا اليوم (الخميس) 1000 جثة لجنود من القوات الأوكرانية مقابل استلام 35 جثة لجنود روس، وفقاً لما أعلنه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.



وقال ميدينسكي في منشور على قناته في «تليغرام»: «تسليم ألف جثة لجنود أوكران، مقابل استلام 35 جثة لجنود روس».



وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو سلمت، منذ يونيو 2025، أكثر من 12 ألف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية لكييف، واستلمت من كييف جثث أكثر من 200 جندي روسي، موضحة أنه تم إطلاق سراح أكثر من 4 آلاف شخص نتيجة 17 جولة من عمليات تبادل أسرى الحرب والمعتقلين بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، للصحفيين أن أوكرانيا لا تزال تطالب بتسليم الأوكرانيين المتهمين بارتكاب جرائم في روسيا مقابل إجلاء المدنيين الروس من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال احتلال جزء من مقاطعة كورسك.



وتتزامن عملية تبادل الجثامين، مع لقاء مرتقب بين المفاوض الأوكراني رستم عمروف في جنيف، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم.



وقال مسؤول أوكراني من المتوقع بدء المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ظهر اليوم، فيما تشير التوقعات إلى أن الوفد الأوكراني لن يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد ذلك.