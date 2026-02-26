انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» فإن المفاوضات بدأت عند الساعة العاشرة صباح اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي، في أحد المباني التابعة لسفارة سلطنة عُمان في مدينة جنيف السويسرية التي تتوسط بين الجانبين.



والتقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية حالياً، وفقاً لما ذكره بيان للخارجية العمانية.



مقترحات إيران



وأوضحت الخارجية العمانية أن «اللقاء تناول استعراض مرئيات ومقترحات الجانب الإيراني وردود واستفسارات الفريق التفاوضي الأمريكي المتصلة بمعالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي، والضمانات اللازمة لتحقيق الاتفاق المنشود لهذا الملف المهم من كافة جوانبه الفنية والرقابية».



وأكد وزير الخارجية العماني أن «المساعي مستمرة بصورة حثيثة وبروح بناءة في ظل انفتاح المتفاوضين لأفكار وحلول جديدة وخلاقة بصورة غير مسبوقة، وتهيئة الظروف الداعمة للتقدم والتوصل إلى اتفاق عادل بضمانات قابلة للاستدامة».



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، إن المفاوضات، كما في الجولات السابقة، ستركز حصرياً على القضية النووية.



وأضاف بقائي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي قد يحضر أيضاً، على غرار ما جرى في المفاوضات السابقة، مشيراً إلى أن موقف بلاده واضح والمتمثل في رفع العقوبات والاستخدام السلمي للطاقة النووية.



صلاحيات عراقجي



من جهته، قال الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، اليوم، إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق فوري" في جنيف، موضحاً أن وزير الخارجية عباس عراقجي يحظى بدعم وصلاحية كافيين لهذا الاتفاق.



وكان عراقجي قد كتب منشور على حسابه في"إكس": إذا كانت القضية في المفاوضات هي عدم صناعة إيران أسلحة نووية فإن هذا الأمر يتماشى مع فتوى المرشد (علي خامنئي) ويتماشى مع عقيدة إيران الدفاعية.



«جيرالد فورد» تغادر اليونان



على واقع المفاوضات، يستمر التصعيد الأمريكي، إذ غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد»، الأكبر في العالم، قاعدة بحرية أمريكية في جنوب اليونان، اليوم، بعد توقف قصير استمر بضعة أيام، في طريقها إلى الشرق الأوسط التي تحشد فيه الولايات المتحدة عدداً كبيراً من السفن الحربية والطائرات مع تصاعد التوتر مع إيران.



وأفادت وسائل إعلام غربية أن قاطرات بحرية سحبت حاملة الطائرات من قاعدة في جزيرة كريت إلى البحر.