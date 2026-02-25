بعد 14 عاماً من الإغلاق، ناقش وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم (الأربعاء)، مع المبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، في دمشق، الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة الأمريكية في سورية.



وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن الجانبين، بحثا عدداً من الملفات الإستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، مبينة أن الجانبين شددا على الالتزام المطلق بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها.



استعرض الجانبان خلال اللقاء، الخطوات العملية المنجزة في ملف اندماج قوات سورية الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.



أوضحت الوزارة أن براك بحث مع الشيباني أهمية دعم سورية في مكافحة تنظيم «داعش» وتفعيل دورها كشريك أساسي في الأمن الإقليمي، مبينة المبعوث الأمريكي أكد اهتمام كبرى الشركات الأمريكية بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، خصوصاً في قطاع النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أبلغت الكونغرس، عزمها المضي قدماً في خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية بالعاصمة السورية دمشق، والتي أُغلقت في عام 2012، بحسب مذكرة أصدرتها الإدارة إلى الكونغرس.



وتسلمت الحكومة السورية، في 15 فبراير الجاري قاعدة «الشدادي» العسكرية الواقعة شمالي شرق البلاد، بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الأمريكية إخلاء قاعدة «التنف» القريبة من الحدود الأردنية العراقية جنوب شرقي سورية.