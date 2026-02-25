قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دورة تدريبية متخصصة في الصيانة الوقائية للمولدات الكهربائية بمحافظة أرخبيل سقطرى، استهدفت 57 فنيًا من العاملين في محطات الكهرباء، بهدف رفع كفاءتهم الفنية وتعزيز جاهزية منظومة التوليد الكهربائي واستدامتها.

مشاركون في الدورة التدريبية

وركّزت الدورة على أهمية الصيانة الوقائية في تجنب الأعطال المفاجئة، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، والحفاظ على كفاءة التشغيل، إضافة إلى تطبيق جداول الصيانة الدورية وفق ساعات التشغيل المعتمدة. كما تضمنت محورًا متكاملًا حول إجراءات الأمن والسلامة في محطات الكهرباء، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ لضمان بيئة عمل آمنة.



وجمعت الدورة بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتلقى المتدربون شرحًا حول الفحص اليومي وتحليل مؤشرات الأداء، إلى جانب التدريب على صيانة الأنظمة الحيوية للمولدات، في إطار جهود البرنامج لبناء قدرات الكوادر الفنية المحلية ودعم استمرارية خدمات الكهرباء في سقطرى.