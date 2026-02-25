لقي أربعة أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في هجوم طعن مروّع قرب مدينة تاكوما بولاية واشنطن الأمريكية، فيما قُتل المشتبه به برصاص الشرطة، وفق ما أوردته أسوشييتد برس.

الحادثة بدأت بسلسلة بلاغات عن رجل يعتدي على أشخاص بسلاح أبيض خارج أحد المنازل، قبل أن تتصاعد الأحداث خلال دقائق إلى مشهد دموي.

خلفية قانونية

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة بيرس أن عناصره تلقوا في البداية بلاغاً بشأن رجل يبلغ 32 عاماً يُشتبه في مخالفته أمراً قضائياً يمنعه من التواصل مع طرف آخر.

وبعد مراجعة الوثائق، تبيّن أن الأمر القضائي غير ساري المفعول لعدم تسليمه رسمياً للمشتبه به، ما دفع العناصر إلى التوجه إلى الموقع لإخطاره به.

دقائق حاسمة

وأثناء تحرك الشرطة، وردت بلاغات إضافية تؤكد أن الرجل شرع في طعن عدد من الأشخاص في المكان ذاته.

وعند وصول القوات بعد وقت قصير، أطلقت النار على المشتبه به وأردته قتيلاً. كما عُثر على ثلاثة ضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادثة، فيما توفي رابع متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.