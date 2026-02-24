في أول إجراء يُتخذ بموجب قانون حماية الملكية الفكرية الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على شبكة وساطة إلكترونية متهمة بسرقة وبيع أدوات سيبرانية حكومية حساسة.



وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة إدراج المواطن الروسي سيرغي سيرغييفيتش زيلينيوك وشركته Matrix LLC، التي تعمل تحت اسم «Operation Zero»، إلى جانب خمسة أفراد وكيانات مرتبطة بهم، بسبب الحصول على أدوات سيبرانية تُعد ضارة بالأمن القومي الأمريكي وتوزيعها، موضحة أن «Operation Zero» تتخصص في تجارة ما يُعرف بـ«الاستغلالات» (Exploits)، وهي شيفرات أو تقنيات تستغل ثغرات في البرامج لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات أو السيطرة على الأجهزة، وقد عرضت الشركة مكافآت مالية لمن يزوّدها بثغرات في برمجيات مطورة داخل الولايات المتحدة.



وأفادت وزارة الخزانة، أن الشركة حصلت على ما لا يقل عن 8 أدوات سيبرانية احتكارية طُورت للاستخدام الحصري للحكومة الأمريكية وبعض حلفائها، وسُرقت من شركة أمريكية، قبل أن تُباع لاحقاً لمستخدم غير مصرح له.



وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إذا سرقتم الأسرار التجارية الأمريكية فستتم محاسبتكم، ستواصل الوزارة العمل مع بقية الإدارة لحماية الملكية الفكرية الحساسة وصون أمننا القومي».



وتجري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات مع المواطن الأسترالي بيتر ويليامز، وهو موظف سابق في الشركة الأمريكية المتضررة، الذي أقرّ بالذنب في أكتوبر 2025 بتهمتين تتعلقان بسرقة أسرار تجارية.



وأشارت التحقيقات إلى أن ويليامز سرق أدوات سيبرانية احتكارية بين عامي 2022 و2025 وباعها إلى Operation Zero مقابل ملايين الدولارات دُفعت بعملات مشفرة.



وأدرجت وزارة الخزانة زيلينيوك وشركته بموجب الأمر التنفيذي 13694 المعدّل، فيما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات موازية عليهما وعلى شركة مرتبطة مقرها الإمارات تُدعى Special Technology Services LLC FZ، بموجب قانون حماية الملكية الفكرية الأمريكية (PAIPA).



ويُعد هذا أول تطبيق للعقوبات بموجب هذا القانون، الذي يستهدف الأفراد أو الكيانات المتورطة في سرقة أسرار تجارية أمريكية بما يهدد الأمن القومي أو الاستقرار الاقتصادي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.