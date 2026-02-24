أعلن قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة، مؤكدين على أن لأوروبا دوراً رئيسياً تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».



وأضاف البيان الذي يحظى بدعم واشنطن: «ندرك أن أوكرانيا وروسيا وحدهما يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام من خلال التفاوض معاً بحسن نية».



ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام.



من جهة أخرى، جدد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، عقب اجتماع «تحالف الراغبين».



وشدد القادة في بيان مشترك على الدور الذي سيلعبه التحالف في توفير ضمانات أمنية متعددة المستويات.



وطالب أكثر من 30 رئيس دولة في إطار «تحالف الراغبين»، اليوم موسكو بالموافقة على وقف غير مشروط لإطلاق النار، داعين في بيان أصدروه بعد اجتماع في برلين موسكو إلى خوض مفاوضات سلام في شكل هادف، والموافقة على وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار.



وشكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية إحلال السلام على المدى القصير في أوكرانيا، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه المجتمعين في كييف بمناسبة مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب، مشدداً على مواصلة المبادرات لإجراء محادثات السلام التي وصفها بـ«الأمر الجيد».



وأضاف: «لكن لا توجد إرادة لدى الجانب الروسي لتحقيق السلام»، واصفاً الحرب بـ«الفشل الثلاثي لروسيا، عسكرياً واقتصادياً وإستراتيجياً».