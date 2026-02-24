مع قرب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، اليوم (الثلاثاء) إن طهران مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.



وقال الدبلوماسي الإيراني: أي هجوم أمريكي على إيران يُعد مقامرة حقيقية، موضحاً أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في أسرع وقت ممكن.



مناورات إيرانية



وبدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية على طول الساحل الجنوبي لإيران وخصوصاً قبالة الخليج، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.



ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات (الخميس) في جنيف بوساطة عُمانية، غير أن التوصل إلى اتفاق سيكون مهمة صعبة في ظل عمق الخلافات، بحسب تقرير نشره مركز الأبحاث الأمريكي «إنترناشونال كرايسيس غروب».



خيارات ترمب



في غضون ذلك، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم: الخيار الأول لترمب هو دائماً الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.



ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت لاحق اليوم، إفادة لكبار قادة الكونغرس لإطلاعهم على التطورات المتعلقة بإيران.



وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن صور الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت نقل أكثر من 150 مقاتلة إلى قواعد عسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في 17 فبراير الجاري.



تعزيزات أمريكية



وأشارت الصحيفة إلى أنه تضاف إلى التعزيزات التي رصدتها هناك عشرات المقاتلات على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد»، التي تم رصدها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، (الاثنين).



وتعد حاملة الطائرات الأمريكية «فورد»، هي ثاني حاملة طائرات يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط، ما يعني أن "ما يقرب من ثلث جميع السفن الحربية الأمريكية النشطة، متواجدة في الشرق الأوسط".



ويرى خبراء عسكريون أمريكيون أن الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية تستغرق عدة أيام دون غزو بري.