هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا، إذا تم نقل تكنولوجياتهم النووية إلى كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» للأنباء.



وكان مدفيديف قال مطلع هذا الشهر إن الأسلحة النووية خطيرة للغاية ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمصير الدولة الروسية فلا ينبغي الشك في أن موسكو ستستخدمها.



وأضاف أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. كما أكد أن «قوات الناتو ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي الأوكرانية».



ولفت ميدفيديف إلى أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.



وقال ميدفيديف إن دولاً أخرى ستحصل على أسلحة نووية في السنوات القادمة، وأنحى باللائمة على الغرب في دفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، حرب بالوكالة على روسيا في أوكرانيا.



وفي منشور له عن معاهدة «نيو ستارت» لنزع الأسلحة النووية، التي وقعها مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في براغ عام 2010، حذر ميدفيديف، وهو الرئيس الروسي السابق بين عامي 2008 و2012، من أن خطر نشوب صراع نووي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة في فبراير 2026.