وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان الفوري عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، على أن يبدأ تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حيث اطلع على تفاصيل الحزمة الجديدة التي تركز على تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين لمساندتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بضرورة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها فورًا، مع التأكيد على أن تكون في صورة دعم نقدي يصل مباشرة إلى الفئات المستهدفة، لتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة في الشهر الفضيل.

كما وجه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول رمضان، في إجراء يأتي لتسهيل تلبية احتياجات الأسر المصرية مسبقًا.

الرئيس السيسي خلال لقاء مدبولي.

وشهد اجتماع السيسي الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، مع التركيز على خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، تحسين خدمات الرعاية الصحية، علاج الحالات الحرجة، تقليص قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مناقشة زيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما في ذلك تبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، تعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.

وتأتي هذه الحزمة ضمن سلسلة إجراءات حماية اجتماعية متتالية أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل برامج «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، مع التركيز على الدعم المباشر للأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد للإعلان عن التفاصيل الدقيقة للحزمة، بما في ذلك قيمة الدعم النقدي والفئات المستحقة.