تشهد العاصمة المصرية القاهرة حالة من الحراك السياسي، بالتزامن مع دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، اليوم (الثلاثاء)، للنظر في مقترح تعديل وزاري جديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



ونقلت تقارير صحفية عن مصادر غير معلنة قائمة بأسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، من المقرر عرضها على أعضاء البرلمان للتصويت عليها وفقاً للإجراءات الدستورية.



وحسب المصادر، فقد جرت مقابلات للمرشحين على المناصب الوزارية المختلفة خلال الأيام الماضية، وسط تكتم على أسماء المرشحين وعدد الوزراء المغادرين.



وكشفت المصادر عن بعض الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة، من بينها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، ورئيس جامعة الإسكندرية السابق الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي، ولاعب منتخب اليد المصري السابق جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة. ورشحت المصادر اللواء محمد عبدالفتاح لوزارة الإنتاج الحربي، وجيهان زكي لوزارة الثقافة.



وتوقعت المصادر أن يظل أحمد كوجك وزيراً للمالية، مع تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية. وأكدت استمرار وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والنقل، والتعليم، والأوقاف، والسياحة، والتضامن، والشؤون النيابية في مناصبهم.



ويتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة مجلس النواب، حيث يُعرض عليه التشكيل الوزاري والبرنامج الحكومي، ويشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإقرار الحكومة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.



وأكد السيسي ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع، وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.